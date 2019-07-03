Военные доставили в Тулун 2 тысячи вакцин от брюшного тифа и гепатита

Эпидемиологи Центрального военного округа доставили в Тулун из Екатеринбурга две тысячи вакцин от брюшного тифа и гепатита А для военнослужащих, которые задействованы в ликвидации последствий паводка.

"По данным на десять утра, против гепатита привито почти 11 тысяч человек, против брюшного тифа - 180, против дизентерии Зонне - 1576 человек. Всего, по данным местных властей, нужно вакцинировать от гепатита 26 тысяч человек", - сообщает пресс-служба ЦВО.

В регионе приступили к работе три мобильные врачебно-сестринские группы. В составе которых - хирурги и терапевты. Численность этих мобильных групп наращивается за счет Новосибирского военного госпиталя.

На данный момент военные выдали более 100 тонн питьевой воды жителям подтопленного города. Подвоз воды организован при помощи автоцистерн и разливочных машин. С сегодняшнего дня будут выдавать также техническую воду. Для очистки воды используют станцию комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена" на базе автомобиля "КамАЗ": она может фильтровать до 10 кубических метров воды в час.

"Для обеспечения пострадавших районов был доставлен полевой автономный хлебозавод, который вчера уже приступил к выпечке хлеба, сегодня мы развернули еще один хлебозавод. Общая производительность составит шесть тонн хлеба в сутки", - сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Воздушную разведку ведут беспилотникик", - рапортует округ.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, уровень воды только в реке Ия в городе Тулун, который пострадали сильнее всего, почти на семь метров превышал критическую отметку. В регионе введен режим ЧС.