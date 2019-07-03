Один из 146

Дмитрию Николаевичу Марченко 93 года. На улицу Комсомольскую он пришел одним из первых. Вокруг суетились организаторы парада-реконструкции, бегали, примеряя разношерстные одежды молодые партизаны (в основном студенты вузов и колледжей), любопытные толпились у тачанки с пулеметом, девчата в цветастых платьях моды послевоенных лет репетировали вальс...

Небольшая трибунка для почетных гостей на полтора десятка человек еще была пуста. Дмитрий Николаевич сел на крайний стул.

- Немного нас ходячих партизан-то осталось, - кивнул он на недлинный ряд. - Хорошо, комсомольцы не забывают...

- Зато смотрите, сколько вокруг "молодых партизан". Вы такими же были...

- Я еще моложе был... 22 июня 1941 года один мужик из нашей деревни, Заполье на Витебщине, ходил на рынок в райцентр Сенно, это за 20 километров. Вернувшись, рассказал, что слышал по репродуктору Молотова - немцы на нас напали. А уже на следующий день меня вызвали в сельсовет, дали лошадь и велели повестки мужикам развозить. Два моих брата ушли в партизаны, а я до 43го жил дома с отцом. Немцы в нашу глухую деревню заглядывали редко: придут, награбят и уйдут... Когда мне исполнилось 17, отец меня тоже в партизаны отпустил. В нашем отряде было 146 человек, а в Сеннинской бригаде таких отрядов было 12. Воевал как все: и в засадах бывал, и подрывные группы сопровождал. В июне 44-го немцы провели операцию "Баклан" по уничтожению партизан, мы были на волоске от гибели. Но тут подоспел наш "Багратион"...

Кстати, в июле 44-го в Витебске тоже был парад партизан. Конечно, не такой большой, как в Минске, но мне довелось в нем участвовать!

Рюмочка в три глотка

Ветеранская скамейка потихоньку заполняется. Рядом с моим собеседником присели два полковника. Артиллерист Михаил Семенович Шашков участвовал в том самом "Багратионе", был ранен в Польше, там и встретил в госпитале Победу.

- У меня похожая история, - подхватывает мотострелок Николай Владимирович Иванов. - 22 апреля был ранен, чуть-чуть до Рейхстага не дошел. Лежу я в госпитале, выздоравливаю, вдруг построение. Ну, думаю, сейчас отправят служить бог весть куда, а оказалось, это вручение наград. Стою, жду. Слышу: ефрейтор Иванов - медаль "За взятие Берлина"! Отлично. Через некоторое время: ефрейтор Иванов - медаль "За победу над Германией"! Здорово! Расслабился. А тут: ефрейтор Иванов - орден "Красной звезды"! Я на седьмом небе. Вдруг слышу: ефрейтор Иванов - орден Славы III степени! И это все на одном построении!

...К ветеранам подходят красавицы, приглашают на вальс. Николай Владимирович разглаживает усы - и устремляется по кругу, уверенно поддерживая даму. По возвращении фронтовик получает очередную награду - восхищенные похлопывания товарищей.

- Николай Владимирович, да вы в отличной форме!

- А что! Я в свои 92 с хвостиком и рюмочку всегда за Победу принимаю. Правда, в три глотка...

Козел "ответил" за фашистов

Представительница прекрасного пола есть и среди ветеранов.

- Я тоже партизанка, только из Брянских лесов, - рассказывает Тамара Алексеевна Загородняя. - Как началась война, меня призвали в спецшколу - там радистов готовили. В 42м спецгруппой из трех человек - подрывник, разведчик и радист - забросили в тыл врага. А когда Брянщину освободили, меня послали в Минск в милицейские органы работать.

Помолчав, радистка сражает наповал:

- Я ведь тот самый парад в Минске 16 июля 1944 года своими глазами видела. Тогда весь город на улицу высыпал - когда партизаны прошли, все за ними следом пошагали. И очень всех всех козел повеселил. Его Малышом звали, он на самом деле был в партизанском отряде, говорят, медикаменты носил. А на параде партизаны прицепили ему фашистские награды. Смеху было!

Пятнадцатилетний партизан

- А я в партизаны ушел в 15 лет, после того как нашу деревню Новый Городок в Могилевской области 22 июня 1942 года каратели дотла сожгли, - рассказывает Виктор Федорович Костко. - Женщины бежали в сторону леса, а надо было ползти, вот их и постреляли. У меня карабин был, я его с собой в отряд взял. В отряде я был в основном в разведке: прикидывался голодранцем и ходил по округе. До 44-го был в партизанах, потом подхватил тиф, вылечился и пошел в регулярную армию. После войны закончил военное училище и прослужил 45 лет, завершил службу на Кубе.

Я очень благодарен комсомольцам за такую реконструкцию парада. Они очень серьезно к ней относятся, изучают архивы, разговаривают с ветеранами. Вот сижу, смотрю, и меня здорово пробирает...

Потомки партизана Костко - в партизанских колоннах, что двинулись от стадиона "Динамо" по Комсомольской в путь. Впереди конники с флагами, за ними ряды в гимнастерках, пиджаках, рубахах. Кто с автоматом, кто с гармошкой...

Такие же веселые парни и девушки наводили ужас на врага. Они тоже незримо идут в праздничных колоннах. И будут идти всегда, потому что память о героях не имеет срока давности.

ПОМОГАЮТ ВСЕ

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского горкома союза молодежи:

- Подобную реконструкцию мы проводим второй раз. Почему не 16 июля, а в мае? Летом полгорода в отпусках, к тому же участники - в основном студенты, а у них в июле каникулы. Нам важно не формальность соблюсти, а сделать по-настоящему доброе дело. Реквизит берем на "Беларусьфильме", в музеях, в воинских частях. И легендарный козел тоже с нами шагает. Правда, в отличие от своего прототипа он белый, зато после первого парада его в зоопарке переименовали в Партизана.

МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В Минском музее истории Великой Отечественной войны хранятся три пушки, участвовавшие в параде партизан 1944 года. Сотрудник музея Юрий Кувшинов знает о боевых реликвиях всё:

- Самая ценная - швейцарская зенитка "Эрликон". Партизанский отряд отбил ее в апреле 44-го у немецкого гарнизона возле Минска. Но снаряды быстро закончились, и ее мало использовали. Была еще сорокапятка образца 1937 года. Она досталась партизанам без колес. Пришлось от телеги поставить. А вот самая интересная пушка. Ее сняли с нашего подбитого танка Т-26. Установили на самодельный лафет, приделали колеса от сеялки, а зимой ставили на сани. У этой пушки не работал спуск, и партизаны придумали самодельный механизм: чтобы она выстрелила, били по клину затвора кувалдой. Так в 44-м прямой наводкой подбили немецкий паровоз...

Среди партизан было немало инженеров из окруженцев, поэтому оружие часто сами делали. Вот, к примеру, миномет, собранный из саперной лопатки и водопроводной трубы, а в качестве сошки обычные вилы. А это гранатомет, переделанный из трехлинейки Мосина, тут в качестве ствола - гильза от сорокапятки...

Все это оружие участвовало в минском параде 75 лет назад. Да разве же такой талантливый народ можно победить!