Россия вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по женскому баскетболу

Женская сборная России по баскетболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, проходящего в Сербии и Латвии. За выход в полуфинал россиянки сыграют со сборной Испании.

В матче за выход в четвертьфинал россиянки встречались с командой Италии. Итальянки не могут переиграть сборную России более 20 лет, и эта традиция продолжилась. Россиянки добились победы - 63:54, и вышли в четвертьфинал, где сыграют с командой Испании, защищающей титул сильнейшей сборной Европы. А россиянки впервые с 2015 года сумели дойти до этой стадии турнира.

Самым результативным игроком встречи стала итальянка Сесилия Зандаласини, набравшая 24 очка. У россиянок больше всего очков набрала Мария Вадеева (19), также на ее счету девять подборов.

"Мне очень нравится эта команда, очень молодая. Левченко, Майга, Мусина, Вадеева - еще вчера они играли в молодежной сборной. Их время приходит, но постепенно. Хочется, чтобы оно наступило быстрее, но все должно быть постепенно", - сказал ТАСС президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Главный тренер российской команды Олаф Ланге так прокомментировал предстоящий матч против Испании.

"Мы все с нетерпением ждем матч против команды Испании. "Это будет весело", - сказал Ланге. - Мы играли с ними на предсезонном турнире, одержали победу (8 июня, 70:61). Но, конечно, это ни о чем не говорит. Четвертьфинальный матч будет совсем другим".

Напомним, что полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится седьмого июля.