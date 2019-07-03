Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид"

Семья скончавшейся 16 марта на 39-м году жизни российской певицы и актрисы Юлии Началовой пообещала засудить аферистов и кликуш-мракобесов, пытающихся нажиться на смерти артистки.

Об этом бывший пресс-секретарь Началовой Анна Исаева сообщила посредством своего Instagram.

"Предупреждаю всех и каждого, кто собирается наживаться на смерти Юлии Началовой - мы будем вас судить", - пишет Исаева. Далее перечисляя, на кого падут санкции: на всех, кто "устраивает туристические панихиды, торгует землей с ее могилы, предлагает заехать на место ее захоронения и зарядить там водичку и таким образом использует чувства ее поклонников, тех кто продает в интернет пространстве свои услуги, эксплуатируя имя Юлии Началовой, а, заодно, всех кто несанкционированно снимает фильмы, всех кто раздает интервью "на свое усмотрение" (стиль - авторский).

Названным категориям граждан Исаева советует: "Не играйте с огнем!". "Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны", - заверила экс-представитель покойной.

Попросив "уважаемую прессу" не предлагать пресс- конференции на эту тему, программы, интервью и комментарии. Поскольку она "здесь и сейчас все сказала от лица пресс-секретаря артистки, ее отца, мамы и дочки, от лица ее друзей. Конец цитаты".

При этом Анна проинформировала, что "ставить охрану на могиле никто не собирается", а равно запрещать проход и возложение цветов.

В конце поста "лично от себя на своей личной странице" угрожая "оторвать голову любому, кто в своей бесчеловечности перейдет человеческие и духовные границы". "БОЙТЕСЬ!", - пишет женщина. Снабжая все тэгами #юлияначалова #аннаисаева #паломническиетуры #намогилу #сзаряжениемводы #святаяначалова #память #спасиисохрани.

Ранее сообщалось, что на могиле артистки царит вакханалия. В частности, землю с нее массово уносят и добавляют в супы, чаи и так далее - полагая целебной и чудодейственной.