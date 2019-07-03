Умер актер и режиссер Василий Панин

Василий Панин на съемках фильма "Опять надо жить". Фото: Михаил Рогозин/ТАСС

Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ.

"Ушел из жизни наш друг и коллега - член Союза кинематографистов России, режиссер Панин Василий Степанович. Приносим соболезнования родным и близким", - говорится в нем.

Василий Панин родился 19 октября 1935 года в Воронежской области, в селе Хохол (ныне - рабочий поселок Хохольский). В 1953-1954 годах - актер Воронежского государственного академического театра драмы. В 1960-м окончил актерский факультет Московского театрального училища имени Щепкина, в 1964-м - актерский факультет Московского государственного института театрального искусства (ГИТИС), в 1966-м - Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР. С 1966 года - режиссер "Мосфильма".

Как постановщик дебютировал в 1980-м - короткометражкой "Российские звезды". Полнометражный дебют - драма 1983 года "Человек на полустанке". Среди других работ - "Исчадье ада", "Бульварный роман" - мелодрама 1995 года с блестящим актерским составом (Тихонов, Самохина, Русланова, Дуров, Жариков, Конкин, Мишулин, Фарада, Моргунов), "Опять надо жить".

Как актер снялся в "Лихой парочке" и "Сувенире для прокурора" (чиновник министерства Григорий Васильевич).