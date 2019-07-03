Умер создатель "Дамбо" Милтон Квон

Американский аниматор и актер Милтон Квон, в первую очередь известный как один из создателей мультфильма про летающего слоненка Дамбо, скончался в США в возрасте 105 лет 18 июня.

Об этом сообщил THR со ссылкой на сына артиста, Майка. Рассказавшего, что почтенный творец умер в своем доме в Торрансе, Калифорния, "от естественных причин". То есть от старости.

Милтон Квон родился в 1913 году в Лос-Анджелесе в семье китайских иммигрантов, был единственным сыном в семье с семью младшими сестрами. После окончания средней школы в 1932 году учился в Торговой школе Фрэнка Виггинса (ныне - Лос-Анджелесское торгово-техническое училище) и Лос-Анджелесском колледже, где получил степень бакалавра искусств.

Квон работал на Walt Disney Animation Studios с 1939 года, помимо прославленного "Дамбо" трудился над немногим менее знаменитой "Фантазией". Далее занимался рекламой.

Кроме того, как актер Квон снялся в первой "Скорости" (эпизодическая роль пассажира автобуса), в сериале "Могучие рейнджеры", в боевике "Фактор холода", ряде других.

Напомним, что не так давно Тим Бёртон в своей манере снял игровой ремейк "Дамбо". Наша рецензия на ленту - здесь.