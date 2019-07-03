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03.07.2019 15:32
Рубрика: Общество

В 13 регионах России более 1 процента населения заражено ВИЧ

Текст: Ирина Невинная
В 13 российских регионах число зараженных ВИЧ превысило 1 процент населения, еще в 35 регионах заражены более 0,5 процента, такие данные приведены в докладе Роспотребнадзора "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленным федеральной службой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

За три года количество российских регионов с высоким уровнем зараженных ВИЧ в России увеличилось почти в 1,5 раза. Общее число носителей опасного вируса, как ранее подтвердило министерство здравоохранения России, составляет почти 900 тысяч человек.

Ухудшение статистики эксперты связывают отчасти с социальными факторами - раскрепощенным поведением не только молодежи, но и людей среднего возраста, частой сменой партнеров и нежеланием использовать во время секса презервативы. Вторая причина - усиленная работа по выявлению ВИЧ-инфицированных. В последние годы проводится активное тестирование на ВИЧ - такие акции стали уже традиционными. Они позволяют найти латентных носителей вируса. В прошлом году, например, добровольно и бесплатно обследовались почти 38 миллионов человек, то есть каждый четвертый житель страны. Соответственно, выявляемость носителей вируса также повысилась.

Фото: iStock
В России стартует акция по анонимному обследованию на ВИЧ

Специалисты Роспотребнадзора констатируют: 70 процентов вновь выявленных инфицированных - это экономически активные люди в возрасте 30-50 лет, то есть угроза распространения инфекции давно уже вышла за пределы маргинальных групп. Сейчас в трех случаях из четырех заражение происходит в результате обычного сексуального контакта между благополучными, внешне здоровыми мужчиной и женщиной.

Поэтому эпидемиологи говорят, что основной способ сдержать эпидемию - выявить всех скрытых носителей вируса с помощью бесплатного добровольного тестирования, взять их под контроль и при необходимости проводить антиретровирусную терапию. Лечение современными препаратами не только приостанавливает прогрессирование заболевания у зараженных, но и ставит барьер эпидемии. Так, получающие антиретровирусную терапию беременные женщины, рожают здоровых, свободных от вируса детей.

Второй важнейший момент, на котором настаивают специалисты, - нужно постоянно напоминать людям об угрозе ВИЧ и СПИД, разъяснять риски и возможные пути заражения, учить грамотному сексуальному поведению.

Одна из инициатив, выдвинутых не так давно Минздравом, - проведение тестирования на ВИЧ работников крупных предприятий и студентов. Такие мероприятия в течение нынешнего года стартовали или запланированы в течение года в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Иркутске, Челябинске, Уфе, Ростове-на-Дону, Тюмени и других городах.

Проведение обследования непосредственно на рабочем месте позволяет также одновременно проводить и пропаганду здорового образа жизни, и разъясняющие мероприятия сразу с большим числом граждан, пояснили в министерстве.

Общество Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Борьба со СПИДом
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