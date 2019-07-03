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03.07.2019 16:05
Рубрика: В мире

В Болгарии накроют памятник советской армии саркофагом

Текст: Александр Гацак (София)
В Болгарии предложили поместить расположенный в Софии памятник Советской армии в гигантский саркофаг. Идея принадлежит члену местной палаты архитекторов Бориславу Игнатову.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Как рассказал Игнатов в интервью "Bulgaria On Air", монумент можно оградить стенами и потолком, а внутри устроить небольшой музей, посвященный памяти военных лет. Поверх же всей конструкции архитектор считает уместным нарастить искусственный холм с дорожками, ведущими к площадке с панорамным видом.

Фото: Михаил Савин/ РИА Новости
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В последнее время в Болгарии не утихают ожесточенные споры вокруг призывов к сносу памятников подвигу Красной армии в рамках так называемой борьбы с "пропагандой" советской символики. Многие категорически не согласны с подобной риторикой, дискредитирующей роль СССР в борьбе с фашизмом. Как отметили в "Bulgaria On Air", реализация проекта Игнатова послужит для дискутирующих сторон эдаким "компромиссным вариантом".

Памятник Советской армии возведен в 1954 году. Он символизирует признательность болгарского народа красноармейцам-освободителям.

В мире Европа Болгария Общество История
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