В Болгарии накроют памятник советской армии саркофагом

В Болгарии предложили поместить расположенный в Софии памятник Советской армии в гигантский саркофаг. Идея принадлежит члену местной палаты архитекторов Бориславу Игнатову.

Как рассказал Игнатов в интервью "Bulgaria On Air", монумент можно оградить стенами и потолком, а внутри устроить небольшой музей, посвященный памяти военных лет. Поверх же всей конструкции архитектор считает уместным нарастить искусственный холм с дорожками, ведущими к площадке с панорамным видом.

В последнее время в Болгарии не утихают ожесточенные споры вокруг призывов к сносу памятников подвигу Красной армии в рамках так называемой борьбы с "пропагандой" советской символики. Многие категорически не согласны с подобной риторикой, дискредитирующей роль СССР в борьбе с фашизмом. Как отметили в "Bulgaria On Air", реализация проекта Игнатова послужит для дискутирующих сторон эдаким "компромиссным вариантом".

Памятник Советской армии возведен в 1954 году. Он символизирует признательность болгарского народа красноармейцам-освободителям.