Столица Киргизии каждые два года становится центром объединения культур народов, для которых эпос является частью истории. В 2019-м на праздник приехали сказители и фольклористы из более чем 20 государств мира.

- Традиционно в нем приняли участие известные ученые, сказители эпосов и дастанов, носители фольклорных форм, исполнители обрядов и ритуалов шаманского искусства, горлового песенного жанра, суффийских танцевальных ритуалов, баллад и рун, - утверждает представитель министерства культуры, информации и туризма КР Дамира Алышбаева. - Многие народы на протяжении веков смогли сохранить свое богатое наследие не только в письменной, но и в устной форме.

Фестиваль состоял из двух частей - научно-практической и культурно-познавательной. Пока ученые обсуждали вопросы сохранения и развития эпического наследия, их коллеги-практики собрались на площади перед Национальной филармонией, которая носит имя киргизского советского народного поэта и сказителя Токтогула Сатылганова.

Праздник начался с обряда - "Тундук которуу" (поднятие купола юрты - Прим. ред.). Его традиционно доверили молодым мужчинам. А рядом - на организованной под открытым небом выставке - тем временем радовали глаз изделия народных промыслов, предметы быта и искусства разных народов. Слух гостей услаждала музыка коренных этносов Якутии, Калмыкии, Алтая и Казахстана.

Конечно же, праздник не мог обойтись без традиционного конкурса юрт. Их на площади было установлено около десятка, привезенных из разных уголков страны. Специальное жюри выбрало лучшую. Победителями стали представители Джалал-Абадской области. Они получили ценные призы и подарки.

- Мы привезли юрту из Казармана, ее изготовил наш потомственный мастер Манас Сатыбалдиев, - поделилась руководитель делегации Джалал-Абадской области Чолпон Кулова. - Он перенял искусство изготовления юрты от своего деда. Все детали выполнены вручную. Справа от входа женская половина, где обычно находится кухня, хранятся посуда, швейные принадлежности, одежда. Слева - половина мужчин. Здесь аккуратно сложены седла, камчи и все, что нужно для охоты. В общем, мы постарались воссоздать жилище таким, каким оно было при наших предках.

От желающих почувствовать себя кочевником отбоя не было. В каждой юрте был накрыт стол, где можно было отведать блюда национальной кухни, а хозяева с удовольствием делились рассказами о местных традициях и обычаях.

- Мы приехали отдыхать на Иссык-Куль из Новокузнецка и узнали, что в Бишкеке будет проходить вот такой необычный праздник, - рассказала Наталья Гостинина. - Утром сели в такси и помчались в Бишкек. Приезжаем отдыхать каждый год, но вот на такое торжество вырвались впервые. Мы с подругой уже накупили национальных сувениров для родных и знакомых, а вот наши мужчины занялись дегустацией кумыса.

Праздник завершился ночным салютом. Но люди долго не расходились. Делились впечатлениями, знакомились, обменивались телефонами, договаривались о встрече через два года. На том же месте в тот же час.

Кстати



В 2006 году, когда фестиваль проводился в первый раз, его участники договорились о признании Бишкека международным центром мастеров устных жанров.