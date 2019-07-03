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03.07.2019 16:23
Рубрика: Власть

В МИД РФ увидели способность Киева выполнять минские обязательства

Текст: Сергей Новиков

В МИД России позитивно восприняли завершившееся в конце июня разведение сил и средств сторон в Станице Луганской. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
Стороны конфликта на Украине продолжат обсуждать "хлебное перемирие"

"После длительной проволочки Украиной сделан практический шаг по осуществлению одобренных на саммите в "нормандском формате" в Берлине в октябре 2016 года соответствующих договоренностей. Это событие наглядно подтвердило, что при наличии желания Киев способен выполнять взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования", - констатировали на Смоленской площади и отметили, что важным является дальнейшее развитие успеха с целью "установления долгосрочного режима полного прекращения огня".

"На этом фоне диссонансом прозвучал уже далеко не первый отказ украинской стороны от согласования на заседании Контактной группы в Минске 2 июля перемирия по случаю начала сбора урожая. Были отвергнуты и предложенные СММ ОБСЕ дополнительные меры по обеспечению режима "тишины". В частности, запрет на обстрелы жилых кварталов и объектов критической инфраструктуры, опубликование приказов о прекращении огня, дисциплинарной ответственности за их нарушение", - с опасением отметили дипломаты.

"Контрастом с декларируемым стремлением к прекращению войны в Донбассе выглядят и сделанные накануне президентом Владимиром Зеленским заявления относительно включения Украины в перечень стран-импортеров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортеров для нужд ВСУ", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве. Дипломаты также констатировали, что "западные партнеры Украины вместо того, чтобы одернуть и побудить ее к реализации достигнутых в Минске договоренностей, фактически подталкивают Киев к продолжению провальной политики прежнего режима Порошенко, не скрывавшего планов силой решить "проблему Донбасса".

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