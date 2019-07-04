Bvlgari представили свои самые дорогие часы

На Капри состоялась презентация часовых новинок ювелирного дома Bvlgari, среди которых - модели Serpenti Misteriosi Romani и Serpenti Misteriosi Intrecciati, а также обновленные Monete.

В первых двух моделях часов задействован один из главных символов дома - змея.

Serpenti Misteriosi Romani. Фото: Предоставлено Bvlgari

В модели Serpenti Misteriosi Romani голову чешуйчатой венчает 10-каратный цейлонский сапфир. Сам браслет сделан в манжетном стиле. Часы инкрустированы бриллиантами общим весом в 63 карата, выполненными в багетной огранке и имитирующими змеиные чешуйки, а также сапфирами весом в 32 карата. Они стали самыми дорогими за всю историю Bvlgari: стоимость часов составляет два миллиона евро.

Serpenti Misteriosi Intrecciati. Фото: Предоставлено Bvlgari

Другая модель - Serpenti Misteriosi Intrecciati - сделана по архивам коллекций "Высокого ювелирного искусства" бренда. Браслет часов выполнен из переплетающихся нитей драгоценных бусин: в одном варианте - это рубины свыше 90 карат, в другом - изумруды более 39 карат и сапфиры свыше 42 карат. В обеих моделях цветные драгоценные камни дополнены бриллиантами классической круглой огранки общим весом, превышающем 10 карат. Часовой механизм установлен в одну из двух змеиных голов.

Помимо этих новинок Bvlgari представили новую интерпретацию часов Monete, также украшенных узнаваемым мотивом бренда - настоящими античными монетами. Впервые украшения с монетами Никола Булгари придумал в 1966 году, а сами часы Monete появились в 2017 году в рамках коллекции Octo и в виде ювелирных часов-подвески.

В этом году в линии Octo Roma Monete два обновленных варианта. В первом часы выполнены из розового золота и декорированы раритетной римской монетой IV века, на аверсе которой вычеканено рельефное изображение императора Константа. Верхняя крышка корпуса с закрепленной в ней монетой открывается нажатием кнопки - внутри расположен калибр BVL 268 SK с ручным заводом и турбийоном, установленным без использования мостов. Во втором варианте Octo Roma Monete снабжены корпусом из платины и дополнены уже другой монетой, также выпущенной в этот исторический период в честь празднования победы императора над франками.

Monete High-Jewellery Pendant Secret Watch. Фото: Предоставлено Bvlgari

А вот в оформлении часов-подвески Monete High-Jewellery Pendant Secret Watch использована монета II века с изображениями увенчанной лавровым венком головы Аполлона Гринейского на аверсе и его полной фигуры на реверсе. Модель восьмиугольной формы сделана из розового золота, дополнена массивной 90-сантиметровой цельнозолотой цепочкой и украшена бриллиантами и вырезанными вручную фрагментами красного коралла, добытого около берегов Сардинии.