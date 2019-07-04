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04.07.2019 11:29
Рубрика: Спорт

Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси"

Текст: Артур Нанян
Новым главным тренером "Челси" стал бывший футболист лондонской команды Фрэнк Лэмпард. Как сообщает официальный сайт "синих", контракт со специалистом подписан на три года.
Фото: Scott Wilson/PA via AP Фото: Scott Wilson/PA via AP
Фото: Scott Wilson/PA via AP

Стороны вели переговоры несколько месяцев. Завершились они вчера поздно вечером. По словам Лэмпарда, он горд вернуться в клуб, за который успешно выступал на протяжении 13 лет.

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"Все знают, как сильно я люблю "Челси", - приводит слова Фрэнка сайт "синих". "Мы пережили вместе много великих моментов, но сейчас я сосредоточен только на подготовке сезона. Я здесь, чтобы работать".

Последней командой Лэмпарда был "Дерби Каунти", с которым он в прошлом сезоне занял шестое место в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии - Прим. "РГ") и принял участие в матчах плей-офф за выход в Премьер-лигу. Однако в финале "Дерби" уступил "Астон Вилле", в тренерский штаб которого входит бывший одноклубник Лэмпарда по "Челси" Джон Терри.

К слову, Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба. В 648 матчах он забил 211 голов.

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