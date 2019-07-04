Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси"

Стороны вели переговоры несколько месяцев. Завершились они вчера поздно вечером. По словам Лэмпарда, он горд вернуться в клуб, за который успешно выступал на протяжении 13 лет.

"Все знают, как сильно я люблю "Челси", - приводит слова Фрэнка сайт "синих". "Мы пережили вместе много великих моментов, но сейчас я сосредоточен только на подготовке сезона. Я здесь, чтобы работать".

Последней командой Лэмпарда был "Дерби Каунти", с которым он в прошлом сезоне занял шестое место в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии - Прим. "РГ") и принял участие в матчах плей-офф за выход в Премьер-лигу. Однако в финале "Дерби" уступил "Астон Вилле", в тренерский штаб которого входит бывший одноклубник Лэмпарда по "Челси" Джон Терри.

К слову, Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба. В 648 матчах он забил 211 голов.