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04.07.2019 17:34
Рубрика: В мире

Голландская фирма отменила для сотрудников государственные праздники

Текст: Юрий Ершов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Нидерландах интернет-фирма, работающая в Роттердаме, вдруг объявила, что отныне она отменяет у себя выходные для служащих в официальные праздничные дни. Скажем, в Троицу или Рождество. Однако те сотрудники, которые придут на работу в эти дни, вправе получить свободные дни в удобное для них время, будь то по религиозным, культурным или иным соображениям, и приплюсовать их к положенному ежегодному отпуску.

Как компания пришла к такому решению и чего она ожидает от столь оригинального подхода к сотрудникам, рассказал немецкой газете Süddeutsche Zeitung исполнительный директор фирмы Дьордь Зеелман.

Фото: РИА Новости
Нужно ли сокращать майские праздники

В компании поняли, что некоторые праздничные дни для сотрудников практически ничего не значат. "Кто-то, например, отмечает Троицу, кто-то вовсе нет. А кому-то по душе Рамадан. Так что мы учитываем персональный состав нашей фирмы. У нас работают 90 человек, в среднем люди 29-летние, но представляющие 28 национальностей. Об их вероисповедании у нас, конечно, сведений нет. Но мне известно, уточняет собеседник издания, что среди наших сотрудников есть, понятно, и христиане разного толка, и мусульмане, и даже буддисты", - пояснил Зеелман.

На мысль, как объединить коллектив, руководство фирмы натолкнуло объявление начальника отдела кадров, который как-то решил напомнить всем сотрудникам о том, что, мол, предстоит день Вознесения Христа - выходной. И вот тут директора осенило: а не посоветоваться ли с сотрудниками: стоит ли этот сугубо христианский праздник объявлять выходным для всех сотрудников фирмы. Пусть, мол, каждый для себя, заявил директор, выбирает удобный для него свободный день. Кроме того, Зеелман предложил все семь национальных праздников, не используемых как выходные, приплюсовывать к отпуску. Идея на общем собрании коллектива встретила одобрение. Без единого воздержавшегося. В результате отпуск у сотрудников в компании может увеличиться с 23, как положено по закону, до 30 дней.

Рано пока говорить о том, чем закончится этот эксперимент. Но общественный интерес он, несомненно, пробудил.

В мире Европа Нидерланды
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