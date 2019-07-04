Яровая предложила ввести единую минуту молчания 22 июня

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что надо ввести единую минуту молчания по всей стране 22 июня в тот момент, когда граждане СССР узнали о начале Великой Отечественной войны.

С таким предложением она выступила в четверг в Кремле на заседании совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере воспитания подрастающего поколения.

По мнению Яровой, трагическая дата начала войны оказалась в тени Дня Победы. Она считает, что надо "по всей нашей большой стране в одно время - в 12:15 минут, в то время, когда было сделано объявление о нападении, от Камчатки до Калининграда" ввести "единую минуту молчания, которая будет напоминанием для всех стран, что мы помним о том, что на нашу страну было совершено это страшное нападение и что мы выстояли и победили".

Депутат заявила, что готова предложить соответствующие поправки в законодательство, чтобы такая традиция появилась.

"Это как раз такой фактор воспитания памяти и преемственности, который имеет непреходящее значение", - подчеркнула она.