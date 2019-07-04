Волшебный мир кино полон загадочных, необъяснимых явлений. Таких, как фильмы Мартина Оуэна, например. Этот товарищ известен (то есть почти никому неизвестен) тем, что производит звеняще пустые, бездарные низкопробные жанровые фильмы, в основе которых, однако, лежат потенциально любопытные идеи.

В "Лос-анджелесском слэшере" маньяк в маске, похожий на Майкла Джексона, отлавливал и истязал звезд реалити-шоу - чтобы продемонстрировать всем их никчемность. В "Давай будем плохими" тестировался инновационный подход к обучению - одаренным детям выдавали очки дополненной реальности и запирали их в темном секретном бункере. Все это далеко от гениальности, конечно, но при должном старании и умении можно было что-нибудь удобоваримое слепить. Мартин Оуэн не слепил. Так как уметь и стараться - это в принципе не про него.

Тем не менее третий его фильм, "Клуб анонимных киллеров", добрался даже до широкого российского проката. Не в последнюю очередь, видимо, благодаря наличию целого Гэри Олдмана. Ну, то есть как - целого. Оскаровский лауреат весь фильм сидит в одиночестве на крыше, попивает винишко и глядит в бинокль. Почти как Серсея в последнем сезоне "Игры престолов". Чисто по-человечески его можно понять: работка непыльная, наверняка денежная, а репутации это вряд ли навредит. Гэри Олдман все равно останется Гэри Олдманом.

Наблюдает персонаж именитого актера за тем, как гораздо менее именитые актеры разыгрывают как бы камерный как бы триллер. Есть, значит, такой Клуб анонимных киллеров. Как анонимных алкоголиков или наркоманов, только киллеров. Собираются убийцы в секретном месте и выговариваются. С терапевтической целью. Не то чтобы кто-то действительно намерен бросить, не то чтобы все мучились от своего рода занятий и не то чтобы собрания кому-то действительно помогают. Но не в привычке Мартина Оуэна так глубоко все продумывать. Главное - есть концепция, емко обозначенная в заглавии, а там как-нибудь само сложится.

История разворачивается в Лондоне, где как раз только что кто-то убил или не убил американского сенатора, кандидата в президенты. Вернее, так: его должна была убить, но не убила вследствие непредвиденных обстоятельств одна киллерша (Джессика Альба - она здесь присутствует ровно в двух сценах, но на постере, конечно, рядышком с Олдманом красуется). Потом его со второй попытки убил кто-то другой. Или не убил - непонятно. И в тот же вечер к анонимным киллерам присоединяется подозрительная молчаливая новенькая. Тогда как снаружи все спецслужбы подняты на уши. А за стенкой подслушивает и подглядывает какая-то девочка.

Дальше, кажется, следует ждать чего-то особенно напряженного. Киллеры сейчас примутся друг друга подозревать и пытаться выяснить, кто и зачем созвал их в столь неподходящий час, кто убил или не убил сенатора и как со всем этим связана незнакомка. Звучит заманчиво. Но как насчет альтернативного варианта? Действующие лица будут по очереди, с перекурами делиться длинными красивенько обставленными монологами, рассказывая о том, как они ступили на путь убийств, первое значительное событие произойдет где-то через часок, когда вы уже потеряете всякий интерес, и все закончится тем, что ЦРУ теперь работает на русских. Последнее - не спойлер, кстати, поскольку, во-первых, это не точно, а во вторых, портить здесь уже нечего. Мартин Оуэн сам все испортил. Когда решил стать кинематографистом.

Самое обидное, что все могло быть куда лучше. Подпольное сообщество наемников - как в "Джоне Уике", политические заговоры, колоритные личности, запертые в одной комнате, - отличный материал для создания как минимум нестыдного криминального фильма. И надо ж как-то еще умудриться было весь его так профукать, чтобы ничего в итоге не работало. Развалить к чертям драматургию, разболтать ритм, слить все интриги, спустить большую часть времени на болтовню ни о чем. Как будто сознательно, назло. Хотите крутых разборок и крепких драматических коллизий? Послушайте-ка лучше душераздирающую исповедь о тяжелом детстве и домашнем насилии от вот этой дамочки, которая ни к чему не имеет отношения и ни на что не повлияет.

Гэри Олдману хорошо. Гэри Олдмана снимали отдельно, ему пришлось только делать вид, что он все это смотрит. А вот тому, кто поведется на звучные имена в касте, яркую афишу и привлекательный интригующий синопсис, придется смотреть. И страдать от бесконечных потоков бессмысленных слов, льющихся из жалких скучных персонажей, которые пребывают в перманентном состоянии вялотекущей речевой диареи, убого поставленных боевых сцен (две штуки) и стойкого ощущения того, что кто-то посыпал цукатами смрадную кучку, а кто-то эту кучку купил. Поэтому предупреждаем: не введитесь, не покупайте. Проходите мимо.

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