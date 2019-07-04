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04.07.2019 10:12
Рубрика: Экономика

Молодые специалисты устремились на работу в Швейцарию

Текст: Екатерина Ясакова

Швейцария признана лучшим местом для жизни и работы молодых специалистов. В этом году эта страна обогнала Сингапур, занимавший первое место в рейтинге лучших стран для работы на протяжении последних четырех лет. Об этом сообщается в исследовании банка HSBC, которое есть в распоряжении "РГ".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Поскольку крупнейший швейцарский город Цюрих является одним из ведущих мировых финансовых центров, каждый пятый (19 процентов) иностранный молодой специалист уезжает туда работать в сфере финансовых услуг.

Более двух третей (67 процентов) молодых специалистов переезжают в Гонконг, чтобы продолжить карьеру. Гонконг - известный финансовый центр, где каждый получает возможности для увеличения своих доходов. Люди в возрасте от 18 до 34 лет после переезда в Гонконг зарабатывают в среднем на 41 процент больше.

На третьем месте в рейтинге - Объединенные Арабские Эмираты. Руководство этой страны активно привлекает специалистов из других регионов уже почти десять лет.
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Молодые эксперты пользуются гостеприимством: 62 процента людей в возрасте до 35 лет переезжают в ОАЭ, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Увеличение заработной платы среди молодежи также является одним из самых высоких в мире: в среднем специалисты от 18 до 34 лет говорят о том, что их зарплата увеличилась на 51 процент.

Замыкает список стран-лидеров для построения карьеры Великобритания. 36 процентов из тех, кто переезжает в Великобританию, решаются на этот шаг, чтобы вывести свой профессионализм на новый уровень. Их ожидания оправдываются: 59 процентов молодых специалистов говорят, что чувствуют себя гораздо комфортнее на работе после переезда, а 36 процентов считают, что здесь намного проще завести профессиональные связи.

Экономика Работа Занятость Рынок труда
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