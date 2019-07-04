Не менее пяти человек погибли во время ливней на Гаити

Пять человек стали жертвами сильных дождей на Гаити. Два человека погибли в столице страны - городе Порт-о-Пренс. Еще три трупа спасатели нашли в городке Сите-Солей.

В одном населенном пункте потоки воды снесли несколько десятков одноэтажных домов, в которых проживали сотни человек. Десять из них - серьезно травмированы. Пострадавших доставили в больницы. Трое жителей столицы Гаити пропали без вести.

Синоптики озвучили неутешительный прогноз - тропические ливни и штормовой ветер ожидаются в Порт-о-Пренсе еще в течение двух дней.

Напомним, Гаити - один из крупнейших островов в бассейне Карибского моря.