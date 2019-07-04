Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники. Так в американском оборонном ведомстве ответили на недоумение некоторых граждан США в связи с появлением ржавых машин боевой пехоты на Национальной аллее в Вашингтоне. Техника прибыла в столицу в рамках подготовки к празднованию Дня независимости.

Накануне у мемориала Авраама Линкольна организаторы установили две бронемашины "Брэдли", передает издание The USA Today. Местами на них отчетливо просматривается ржавчина. Кроме того, техника оказалась обезоружена. Стволы 25-миллиметровых пушек с машин сняты.

Накануне американский лидер пообещал провести широкомасштабное празднование Дня независимости с проведением военного парада. В торжественном марше примут участие танки "Абрамс", а над городом пролетят истребители F-18, стратегический бомбардировщик-невидимка В-2 Spirit, а также истребитель пятого поколения F-22.

Изюминкой шоу станет новейший истребитель-бомбардировщик F-35 и президентский "Борт №1", которые также появятся в небе над Вашингтоном. Зрители увидят грандиозный салют и услышат выступление американского лидера.

По некоторым данным, организация парада обойдется американским налогоплательщикам в сумму более 1 миллиона долларов. СМИ отмечают, что в стране многие критикуют нерациональные расходы властей.