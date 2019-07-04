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04.07.2019 05:38
Рубрика: В мире

Полиция Мексики объявила массовую забастовку

Национальную забастовку начали сотрудники федеральной полиции Мексики. Между тем по закону страны силовые структуры не имеют права на стачку.

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Силовики выступают против перевода в состав созданной по инициативе президента страны Национальной гвардии, информирует РИА Новости. При этом, по словам протестующих, они потеряют в зарплате и рабочих правах. Министерство безопасности и гражданской защиты утверждает, что ни права, ни зарплаты полицейских не пострадают.

Гвардия создавалась для того, чтобы избежать милитаризации страны в войне с преступностью и наркокартелями.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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