Полиция Мексики объявила массовую забастовку

Национальную забастовку начали сотрудники федеральной полиции Мексики. Между тем по закону страны силовые структуры не имеют права на стачку.

Силовики выступают против перевода в состав созданной по инициативе президента страны Национальной гвардии, информирует РИА Новости. При этом, по словам протестующих, они потеряют в зарплате и рабочих правах. Министерство безопасности и гражданской защиты утверждает, что ни права, ни зарплаты полицейских не пострадают.

Гвардия создавалась для того, чтобы избежать милитаризации страны в войне с преступностью и наркокартелями.