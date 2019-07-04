Продукцию из виноматериалов будут маркировать для ее отличия от вина

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о необходимости маркировки продукции из виноматериалов для ее отличия от вина, произведенного из винограда.

Проект соответствующего поручения, рассказали в пресс-службе кабинета министров, будет внесен в протокол заседания правительства по результатам рассмотрения законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогового контроля в сфере производства и контроля этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кабинет министров также одобрил корректировку параметров "демпфирующего механизма", регулирующего ситуацию на рынке моторного топлива, и его распространение на производителей авиационного керосина. Однако дано дополнительное поручение проработать вопрос о цене авиатоплива, от которого будет считаться размер этого демпфера.