Развитие сотрудничества Китая и США отвечает интересам их граждан

В материале говорится, что Китай - не враг США. Неразумные действия администрации США привели к стремительному ухудшению отношений между двумя странами. Кто-то не согласен с попытками США отделить китайскую экономику от мировой, посчитав, что эти действия не только нанесут ущерб статусу США на мировой арене, испортят репутацию страны, но и ущемят экономические интересы всех стран мира. Кто-то уверен в том, что Китай играет важную роль в урегулировании глобальных проблем, таких как формирование современного миропорядка и противодействие климатическим изменениям. В письме отмечено, что самый лучший подход в защите государственных интересов США - это повышение своей способности эффективно конкурировать со своими конкурентами в условиях постоянно меняющейся глобальной обстановки, укреплять взаимодействие с другими странами мира и международными организациями. Попытки обуздать развитие Китая и разъединить Китай с миром не добьются успеха и пойдут вразрез с всеобщими ожиданиями.

В открытом письме также отмечается, что на встрече глав государств Китая и США в Осаке была достигнута договоренность о продолжении содействия китайско-американским отношениям на основе координации, сотрудничества и стабильности, и достигнут важный консенсус по восстановлению экономических и торговых консультаций на основе равенства и взаимного уважения. Это, говорится в письме, является общим желанием народов двух стран, и соответствует ожиданиям международного сообщества.

Как отмечается в открытом письме, суть китайско-американских отношений - взаимная выгода и выигрыш. Двусторонний товарооборот вырос с менее чем 2,5 миллиарда долларов в 1979 году до более 630 миллиардов долларов в 2018 году. Совокупные экономики занимают 40 процентов в мировом масштабе. Удачи китайской или американской сторон основываются на успешном развитии другой стороны. Действия Соединенных Штатов по увеличению тарифов на китайские товары идут вразрез основным постулатам развития двусторонних отношений - взаимная выгода и выигрыш, что неизбежно наносит ущерб и себе и другим.

Согласно консенсусу, достигнутому в ходе встречи глав государств Китая и США на саммите G20 в Осаке, экономические и торговые группы Китая и США далее будут обсуждать конкретные вопросы. Преодоление трудностей и разрешение расхождений по-прежнему требует напряженной работы. Одностороннее повышение Соединенными Штатами тарифов на экспортные товары из Китая стало отправной точкой китайско-американских экономических и торговых трений. Если стороны придут к соглашению, то увеличение тарифов должно быть полностью отменено. Если стороны будут следовать важному консенсусу, достигнутому главами двух государств в Осаке, будут содействовать экономическим и торговым консультациям на основе равенства и взаимного уважения, придерживаться принципа взаимной выгоды, и начнут движение навстречу противоположной стороне, то будет достигнут результат, который удовлетворит народы обеих стран, и получит поддержку со стороны мирового сообщества.