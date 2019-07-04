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04.07.2019 17:08
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Развитие сотрудничества Китая и США отвечает интересам их граждан

Вчера, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в американской газете "Вашингтон пост" было опубликовано открытое письмо президенту США Дональду Трампу и парламентариям Конгресса страны. В обращении, подписанном сотней представителей научных, дипломатических, военных и деловых кругов США, была подчеркнута озабоченность по поводу ухудшения китайско-американских отношений. По мнению авторов, спад двусторонних отношений не отвечает интересам США и международного сообщества. В Вашингтоне не пришли к единству мнений относительно конфронтации с Китаем, что стало сигналом международному сообществу о желании поддерживать развитие китайско-американских отношений.
В китайско-американских отношениях должны доминировать взаимные выгода и выигрыш. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В китайско-американских отношениях должны доминировать взаимные выгода и выигрыш. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В китайско-американских отношениях должны доминировать взаимные выгода и выигрыш. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В материале говорится, что Китай - не враг США. Неразумные действия администрации США привели к стремительному ухудшению отношений между двумя странами. Кто-то не согласен с попытками США отделить китайскую экономику от мировой, посчитав, что эти действия не только нанесут ущерб статусу США на мировой арене, испортят репутацию страны, но и ущемят экономические интересы всех стран мира. Кто-то уверен в том, что Китай играет важную роль в урегулировании глобальных проблем, таких как формирование современного миропорядка и противодействие климатическим изменениям. В письме отмечено, что самый лучший подход в защите государственных интересов США - это повышение своей способности эффективно конкурировать со своими конкурентами в условиях постоянно меняющейся глобальной обстановки, укреплять взаимодействие с другими странами мира и международными организациями. Попытки обуздать развитие Китая и разъединить Китай с миром не добьются успеха и пойдут вразрез с всеобщими ожиданиями.

В открытом письме также отмечается, что на встрече глав государств Китая и США в Осаке была достигнута договоренность о продолжении содействия китайско-американским отношениям на основе координации, сотрудничества и стабильности, и достигнут важный консенсус по восстановлению экономических и торговых консультаций на основе равенства и взаимного уважения. Это, говорится в письме, является общим желанием народов двух стран, и соответствует ожиданиям международного сообщества.

Как отмечается в открытом письме, суть китайско-американских отношений - взаимная выгода и выигрыш. Двусторонний товарооборот вырос с менее чем 2,5 миллиарда долларов в 1979 году до более 630 миллиардов долларов в 2018 году. Совокупные экономики занимают 40 процентов в мировом масштабе. Удачи китайской или американской сторон основываются на успешном развитии другой стороны. Действия Соединенных Штатов по увеличению тарифов на китайские товары идут вразрез основным постулатам развития двусторонних отношений - взаимная выгода и выигрыш, что неизбежно наносит ущерб и себе и другим.

Согласно консенсусу, достигнутому в ходе встречи глав государств Китая и США на саммите G20 в Осаке, экономические и торговые группы Китая и США далее будут обсуждать конкретные вопросы. Преодоление трудностей и разрешение расхождений по-прежнему требует напряженной работы. Одностороннее повышение Соединенными Штатами тарифов на экспортные товары из Китая стало отправной точкой китайско-американских экономических и торговых трений. Если стороны придут к соглашению, то увеличение тарифов должно быть полностью отменено. Если стороны будут следовать важному консенсусу, достигнутому главами двух государств в Осаке, будут содействовать экономическим и торговым консультациям на основе равенства и взаимного уважения, придерживаться принципа взаимной выгоды, и начнут движение навстречу противоположной стороне, то будет достигнут результат, который удовлетворит народы обеих стран, и получит поддержку со стороны мирового сообщества.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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