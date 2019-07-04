Анастасия Ракова: За 5 лет построим около 1 миллиона кв. м медицинских корпусов

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала на Московском урбанфоруме о ходе модернизации столичного здравоохранения.

"За ближайшие 5 лет предполагается построить около миллиона квадратных метров новых медицинских корпусов", - сообщила она, говоря о масштабах новой городской программы. Среди новостроек, которые получат москвичи, - больница с перинатальным центром в поселке Коммунарка, площадью 160 тыс. кв. м; перинатально-кардиологический корпус в больнице №67 им. Ворохобова, который будет оснащен самым современным оборудованием для выхаживания новорожденных, две современные инфекционные больницы - взрослая и детская; а также современный лечебно-диагностический комплекс в больнице имени Логинова. Все учреждения будут оснащены самым современным оборудованием.

В то же время для увеличения продолжительности жизни, раннего выявления различных заболеваний большое внимание в городе уделяется поликлиническому звену, подчеркнула заммэра. С этой целью реализуется масштабная программа капитального ремонта городских поликлиник, в результате которой они будут соответствовать новому московскому стандарту, более высокому чем прежде. Это касается обеспеченности их медперсоналом, более удобной и логичной планировки кабинетов, единых стандартов по оборудованию - от портативного до МРТ.

"Мы запустили прекрасную программу "Московское долголетие", которая всем вам известна, она позволяет нашим московским пенсионерам продолжать вести активный образ жизни и заниматься спортом, - напомнила заммэра. - Конечно, если бы у нас не было такой городской инфраструктуры, мы в такой кратчайший срок не смогли бы развернуть эту программу".

Ракова рассказала, что лишь нынешним летом участники "Московского долголетия" занимаются физкультурой в 33 парках. Всего же программа объединяет уже 160 тысяч пенсионеров.

Расширена в Москве и возможность для прохождения диспансеризации. Для этого в парках города открылись 46 павильонов "Здоровая Москва" - временных поликлиник с кабинетами врачей и диагностическим оборудованием. Гуляя по парку, все желающие могут быстро и комфортно проверить свое здоровье. А еще в рамках программы "Здоровая Москва" рядом с медицинскими павильонами в парках открылись веранды здоровья. Там можно позаниматься гимнастикой, фитнесом, послушать лекции о здоровье, психологии, правильном питании. За неделю их посетили уже более 5 тысяч человек.