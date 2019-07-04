Новости

Житель Краснодара выиграл в лотерею более 5 миллионов рублей 16:50
Видео: В московском ТЦ треснул гигантский аквариум 16:50
Депутата из Кировской области отправят на психиатрическую экспертизу 16:47
ОДКБ прирастет за счет партнеров и наблюдателей 16:40
Яровая предложила ввести единую минуту молчания 22 июня 16:37
Новый Chery Tiggo 4 для России получит систему распознавания жестов 16:36
В Краснодаре жильцов горящего дома временно разместили в школе 16:35
В Якутии судебные приставы заблокировали счета детдома 16:33
На западе Москвы ограничат движение транспорта 16:24
В Кронштадтском Морском соборе увековечат имена погибших подводников 16:22
В сериале Netflix о правлении Николая II нашли Мавзолей Ленина 16:22
Под Брянском пресекли деятельность "Свидетелей Иеговы" 16:15
В роддоме № 4 в Москве открывается школа отцов 16:07
Что покажут венгры и французы на "Иннопроме" 16:05
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой 16:05
В Заполярье будут разгружать рыбу на судоремонтном заводе 16:02
В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека 16:00
СМИ: Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за звезду "Кухни" 15:55
В воронежском ТЦ произошла поножовщина 15:55
В Татарстане водитель автобуса убил женщину-диспетчера 15:53
Банк "Открытие" изменил слоган с "государственного" на "надежный" 15:51
Анастасия Ракова: За 5 лет построим около 1 миллиона кв. м медицинских корпусов 15:51
Для пострадавших от наводнения в Приангарье собрали 33 млн рублей 15:50
"Однажды... в Голливуде" может стать последним фильмом Тарантино 15:47
В Петербурге возбудили дело по факту ДТП на Невском путепроводе 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 16:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На западе Москвы ограничат движение транспорта

Текст: Ирина Огилько

В связи с реконструкцией Филевской линии столичного метрополитена будут введены ограничение на движение наземного транспорта в районе Киевского вокзала. Об этом сообщает центр организации дорожного движения Москвы.

В новой Москве построят более 30 станций метро

По данным ведомства, с 6 по 7 июля будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта. Так приоритет будет отдан проезду общественного транспорта, тем более, что заменят закрытые станции подземки компенсационные маршруты автобусов. Для автобусов будет организована выделенная полоса на участке ул. Большая Дорогомиловская от ул. Раевского до площади Киевского вокзала.

Метро придет во Внуково через три года

Доступ такси на время изменений будет ограничен. Также введут запрет на стоянку и остановку машин на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до наб. Тараса Шевченко), на участке улицы Барклая (от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская). Нельзя будет стоять на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар) и на разворотной площадке в районе д.2к1 по ул. Новозаводская. Так же будет запрещен правый поворот с Большой Дорогомиловской улицы на площадь Киевского вокзала. А попасть на площадь Киевского вокзала можно будет лишь при движении от Бережковской набережной.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом