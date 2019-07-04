На западе Москвы ограничат движение транспорта

В связи с реконструкцией Филевской линии столичного метрополитена будут введены ограничение на движение наземного транспорта в районе Киевского вокзала. Об этом сообщает центр организации дорожного движения Москвы.

По данным ведомства, с 6 по 7 июля будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта. Так приоритет будет отдан проезду общественного транспорта, тем более, что заменят закрытые станции подземки компенсационные маршруты автобусов. Для автобусов будет организована выделенная полоса на участке ул. Большая Дорогомиловская от ул. Раевского до площади Киевского вокзала.

Доступ такси на время изменений будет ограничен. Также введут запрет на стоянку и остановку машин на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до наб. Тараса Шевченко), на участке улицы Барклая (от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская). Нельзя будет стоять на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар) и на разворотной площадке в районе д.2к1 по ул. Новозаводская. Так же будет запрещен правый поворот с Большой Дорогомиловской улицы на площадь Киевского вокзала. А попасть на площадь Киевского вокзала можно будет лишь при движении от Бережковской набережной.