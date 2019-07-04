Погода в Москве на выходных достигнет "холодного дна"

В субботу в столичном регионе ожидается характерная для сентября погода. К этому времени, как говорят синоптики, погода достигнет "холодного дна". Днем воздух не прогреется выше +15 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в пятницу температура воздуха днем достигнет +19 градусов. Днем в первый выходной день недели - не теплее +15, а к ночи воскресенья похолодает до +7. Такая низкая температура свойственна раннему маю или середине сентября, но никак не началу июля. В результате среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы более чем на пять градусов. Усилит ощущение осенней погоды дожди и ветер в порывах до 15 м/с.

В воскресенье немного потеплеет до +19, днем могут пройти дожди, но ветер останется сильным.

В понедельник будет дождливо и до 20 градусов тепла. Как пояснили "РГ" метеорологи, такая погода связана с влиянием холодных скандинавских циклонов, которые не дают прогреваться воздуху даже тогда, когда светит жаркое летнее солнце.