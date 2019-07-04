Пропавшую под Костромой девочку нашли живой

Восьмилетнюю девочку, пропавшую 3 июля на детской площадке в городе Шарья Костромской области, нашли живой, сообщает региональное УМВД.

По данным полиции, маленькая девочка ушла на прогулку на детскую площадку возле дома и исчезла. Родители тщетно искали ее почти сутки, а 4 июля были вынуждены обратиться за помощью в УМВД.

После этого к поискам ребенка подключились полицейские, следователи и волонтеры.

- Всем большое спасибо за содействие. Девочку нашли. Помогла местная жительница, которая накануне вечером не дозвонившись до матери ребенка приютила ее у себя, - пояснили в УМВД.

Сейчас с семьей работают следователи регионального СУ СКР, которые проводят проверку по факту пропажи ребенка. По данным полиции, до этого ребенок уже уходил из дома без ведома родителей. Полицейские провели с семьей девочки профилактическую беседу.