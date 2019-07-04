Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка во время стихии

На востоке столицы погиб ребенок под упавшим от сильного ветра деревом. На своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин написал: "Приношу самые глубокие соболезнования семье". Далее глава города предупредил, что в эти дни в столице критические погодные условия и попросил москвичей обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб.

Как стало известно "РГ", трагедия произошла в Гольяновском проезде на детской площадке - дерево упало на ребенка, когда он играл в песочнице. Несмотря на то, что мама была рядом, спасти малыша не удалось. Бригада врачей, прибывшая на вызов в течение пяти минут, констатировала, что ребенок получил травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время врачи оказывают медицинскую и психологическую помощь матери погибшего.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по этому случаю возбуждено уголовное дело - по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.