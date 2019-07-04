СК расследует дело об избиении в Москве ликвидатора аварии на ЧАЭС

Молодой человек избил инвалида, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро. Это дело намерены расследовать органы Главного следственного управления СК России по городу Москве, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным СМИ, инцидент произошел на выходе из метро в час пик. Ликвидатор случайно задел девушку, после чего на него набросился подросток и начал избивать. В результате пострадавший, являющийся инвалидом первой группы, получил переломы двух ребер, в настоящее время он находится в больнице.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "побои". В свою очередь Следственный комитет РФ инициировал вопрос об изъятии дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве.