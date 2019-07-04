В Москве построят десять новых канатных дорог

Столица намерена активно развивать канатный транспорт. Инвесторы готовы построить в Москве сразу несколько канатных дорог.

"На основе концессионных соглашений в Москве могут быть построены 10 канатных дорог", - цитирует агентство городских новостей "Москва" главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова. Общая протяженность этих канаток составит 26 километров.

В частности, по словам чиновника, канатные дороги могут появиться между станцией метро "Алма-Атинская" и районом Капотня, "Сокольниками" и Ботаническим садом РАН, чтобы связать между собой две крупных рекреационных территории - "ВДНХ" и "Сокольники".