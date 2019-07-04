В районе Лужников 13 июля остановят движение из-за забега

Вечером 13 июля полностью перекроют движение транспорта на Фрунзенской и Лужнецкой набережных из-за ежегодного ночного забега. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Маршрут забега проложен по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Впервые участники ночного забега преодолеют часть маршрута на Большой спортивной арене "Лужники" и финишируют на центральной площади олимпийского комплекса. Общая длина забега составит порядка 10 километров, старт и финиш расположены на улице Лужники, дом 24, строение 7. Подготовка к состязанию начнется в 17:00 по московскому времени, а сам забег стартует в 22:30.

В связи с соревнованием полностью перекроют движение транспорта по улице Лужники и аллее Славы с 21:30 до 23:30. С 22:00 перекроют Лужнецкую набережную, проезда по Фрунзенской набережной не будет с 22:00 до 00:15.

Как ожидают организаторы, забег завершится в 23:30. Затем состоится награждение участников и призеров соревнований. Окончание мероприятия запланировано на 0:50.