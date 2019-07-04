В воронежском ТЦ произошла поножовщина

Зачинщика массовой драки в торговом центре "Галерея Чижова" задержала воронежская полиция. В ходе конфликта трое мужчин получили ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в областном УМВД, инцидент произошел в популярном ТРЦ на улице Кольцовской днем 3 июля. За медицинской помощью обратились жители Воронежа в возрасте 31 года, 20 и 19 лет - с проникающими и резаными ранами грудной клетки и предплечья.

Опросив очевидцев и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники задержали предполагаемого зачинщика драки и восстановили картину событий.

- Потерпевшие встретили в "Галерее Чижова" троих граждан, с некоторыми из которых ранее были знакомы. Между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку. В ходе конфликта 25-летний подозреваемый нанес несколько ударов "заточкой" своим оппонентам, после чего скрылся в сопровождении двух своих знакомых, - пояснили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Основному фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

- Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, - добавила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.