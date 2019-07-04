Новости

Видео: В московском ТЦ треснул гигантский аквариум 16:50
Депутата из Кировской области отправят на психиатрическую экспертизу 16:47
ОДКБ прирастет за счет партнеров и наблюдателей 16:40
Яровая предложила ввести единую минуту молчания 22 июня 16:37
Новый Chery Tiggo 4 для России получит систему распознавания жестов 16:36
В Краснодаре жильцов горящего дома временно разместили в школе 16:35
В Якутии судебные приставы заблокировали счета детдома 16:33
На западе Москвы ограничат движение транспорта 16:24
В Кронштадтском Морском соборе увековечат имена погибших подводников 16:22
В сериале Netflix о правлении Николая II нашли Мавзолей Ленина 16:22
Под Брянском пресекли деятельность "Свидетелей Иеговы" 16:15
В роддоме № 4 в Москве открывается школа отцов 16:07
Что покажут венгры и французы на "Иннопроме" 16:05
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой 16:05
В Заполярье будут разгружать рыбу на судоремонтном заводе 16:02
В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека 16:00
СМИ: Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за звезду "Кухни" 15:55
В воронежском ТЦ произошла поножовщина 15:55
В Татарстане водитель автобуса убил женщину-диспетчера 15:53
Банк "Открытие" изменил слоган с "государственного" на "надежный" 15:51
Анастасия Ракова: За 5 лет построим около 1 миллиона кв. м медицинских корпусов 15:51
Для пострадавших от наводнения в Приангарье собрали 33 млн рублей 15:50
"Однажды... в Голливуде" может стать последним фильмом Тарантино 15:47
В Петербурге возбудили дело по факту ДТП на Невском путепроводе 15:43
Определены даты проведения Российского инвестиционного форума - 2020 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В воронежском ТЦ произошла поножовщина

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Зачинщика массовой драки в торговом центре "Галерея Чижова" задержала воронежская полиция. В ходе конфликта трое мужчин получили ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело.

Под Воронежем спасли мужчину, упавшего в яму с битумом

Как сообщили в областном УМВД, инцидент произошел в популярном ТРЦ на улице Кольцовской днем 3 июля. За медицинской помощью обратились жители Воронежа в возрасте 31 года, 20 и 19 лет - с проникающими и резаными ранами грудной клетки и предплечья.

Опросив очевидцев и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники задержали предполагаемого зачинщика драки и восстановили картину событий.

Фото: Пресс-служба МВД Тюменской области
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

- Потерпевшие встретили в "Галерее Чижова" троих граждан, с некоторыми из которых ранее были знакомы. Между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку. В ходе конфликта 25-летний подозреваемый нанес несколько ударов "заточкой" своим оппонентам, после чего скрылся в сопровождении двух своих знакомых, - пояснили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Основному фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

- Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, - добавила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом