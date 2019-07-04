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04.07.2019 11:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В крайздраве Приморья проверили отказ ребенку в госпитализации

Текст: Анна Бондаренко

Департамент здравоохранения Приморского края начал проверку после отказа в госпитализации ребенку в городской больнице Находки. На отказ пожаловались в прокуратуру родители полуторагодовалого ребенка. С их слов, заведующий отделением отказал в госпитализации из-за отсутствия свободных коек.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, в Находкинской городской больнице проведено служебное расследование по произошедшему инциденту.

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Оно показало, что детский уролог-андролог, совмещающая работу в больнице и частном медицинском центре, самостоятельно - без согласования времени и даты со стационаром - сказала родителям прийти в понедельник к 9 утра к заведующему хирургическим отделением "для согласования сроков плановой госпитализации".

Как отметила представитель краевого департамента здравоохранения, врач должен был согласовать время с медучреждением, поскольку с утра там идет работа с пациентами, обходы, а прием документов начинается позже. Людям пришлось очень долго ждать, в результате чего возникла конфликтная ситуация.

Сегодня мать ребенка была на приеме у врио главного врача Находкинской горбольницы. Плановая госпитализация по согласованию с ней назначена на 8 июля 2019 года. По результатам обследования совместно с краевыми специалистами будет принято решение о месте дальнейшего наблюдения ребенка.

Как отметили в департаменте здравоохранения, служебное расследование по данному факту продолжается. В больнице примут меры для информирования пациентов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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