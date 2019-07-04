В Пензе скончался 19-летний актер

На улице Суворова в центре Пензы утром было обнаружено тело 19-летнего парня. Причины смерти предстоит установить судмедэкспертам. В СУ СК по Пензенской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Погибшим оказался Кирилл Сахович - ведущий актер творческой студии "Первая скрипка" при областном драматическом театре. Молодой человек учился на первом курсе историко-филологического университета. Его портрет был на обложках местных молодежных журналов, а стихотворение Евгения Евтушенко "Людей неинтересных в мире нет" в исполнении Саховича набрало около десяти тысяч просмотров в интернете.

На личной странице студента в соцсетях стоит статус: "Ты родился оригиналом - не умри копией".

"Я не могу в это поверить... Из жизни ушел светлый, лучезарный, обаятельный парень Кирилл Сахович. Примите искренние соболезнования", - написал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.