В Прикамье осудили курьера, перевозившего крупную партию наркотиков

Гражданин Азербайджана был признан виновным Краснокамским городским судом Пермского края в незаконной перевозке наркотических средств в крупном размере.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, автомобиль под управлением наркокурьера был задержан сотрудниками ФСБ на трассе "М7- Волга" в Краснокамском районе Пермского края. В ходе обыска транспортного средства правоохранителями было обнаружено (в дверях автомобиля) более 7,7 килограмм гашиша, а также 2,2 грамма кокаина. Следствием было установлено, что злоумышленник приобрел наркотики в Санкт - Петербурге и планировал реализовать их в Перми.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и трем месяцам исправительной колонии общего режима, а также штрафу 400 тысяч рублей и конфискации автомобиля как средства совершения преступления.