В Татарстане водитель автобуса убил женщину-диспетчера

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего водителя автобуса, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По данным ведомства, преступление было совершено 2 июля 2019 года в городе Альметьевск. Подозреваемый, работавший на автотранспортном предприятии, занимался ремонтом автобуса. В это время к нему подошла 38-летняя женщина, которая работала там же диспетчером.

В ходе разговора на телефон потерпевшей пришло сообщение от другого мужчины, из-за чего подозреваемый потребовал объяснений. Услышав отказ, он зашел в автобус, взял нож и попытался проникнуть в диспетчерский пункт, куда ушла потерпевшая. Дверь оказалась заперта, и мужчина проник внутрь, разбив окно. Там он нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. Совершив убийство, подозреваемый вернулся в автобус, где и был задержан полицейскими.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.