В Новосибирской области готовы вдвое увеличить ресурсы под синхротрон

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил проект развития Новосибирского научного центра ("Академгородок 2.0") международному научному сообществу на симпозиуме, посвященном синхротронным и нейтронным исследованиям и инфраструктуре для их. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в рамках VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов.

Глава региона заявил, что в случае соответствующего решения Совета по синхротронным исследованиям РФ правительство области готово двукратно увеличить ресурсы под первый в России специализированный источник синхротронного излучения IV поколения. Данный проект будет реализован в рамках "Академгородок 2.0" на территории наукограда Кольцово.

Выступая на симпозиуме, Андрей Травников подчеркнул уникальность новосибирского Академгородка. На его взгляд, она в мультидисциплинарности. Проект "Академгородок 2.0" должен объединить научный потенциал и производственные мощности "лаврентьевского" Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска, Бердска.

- Флагманским проектом инфраструктуры для научных исследований стал центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), - отметил Андрей Травников.

Интерес к новому синхротрону уже проявили крупнейшие госкорпорации - Росатом, Ростех, Роснано, Газпром, предприятия электронной, инструментальной, нефтегазовой, химической и биомедицинской промышленности.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что сроки создания СКИФ очень жесткие, работы ведутся в рамках нацпроекта "Наука" до 2024 года. Правительство региона выделило земельный участок, готовится проектная документация.

- Уверен, мы сможем выполнить эту задачу в требуемые сроки, - заявил губернатор Андрей Травников.

"Академгородок 2.0" включает 31 исследовательский и внедренческий проект. Правительство региона делает особый акцент на том, что территория должна развиваться комплексно. Таким образом, приняты еще 67 проектов по развитию транспортной и логистической инфраструктуры, социальной сферы и энергетики. В проекте ННЦ - строительство объектов образования, здравоохранения, культуры.

Справка

Европейская конференция по рассеянию нейтронов проводится раз в четыре года и является самой масштабной площадкой для обсуждения последних событий и достижений в применении рассеяния нейтронов во всех областях науки. В 2019 году организатором конференции стал Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".