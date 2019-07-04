В Дагестане в ДТП погибли два человека, еще трое пострадали

В Бабаюртовском районе Дагестана при столкновении "Газели" и "КамАЗа" погибли два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП произошло ранним утром на 393-м километре федеральной трассы "Астрахань - Махачкала". За рулем "Газели" был двадцатилетний житель Рутульского района республики, который выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

Молодой человек и его пассажир, 48-летний односельчанин, погибли на месте. Водитель "КамАЗа" и находившиеся в нем два человека получили травмы. Их доставили в Центральную районную больницу Бабаюрта.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.