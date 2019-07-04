Бездомный из Петербурга проведет экскурсии по Москве

Обитатель Санкт-Петербургской благотворительной организации "Ночлежка" Дмитрий Князев, который проживает сейчас в реабилитационном приюте, специально отправился в Москву, чтобы провести там экскурсии для москвичей, сообщает сайт организации.

Эти мероприятия пройдут в рамках форума MoscowUrbanFest, на котором петербургская "Ночлежка" поделится своим опытом. За 29 лет работы "Ночлежка" помогла вернуться с улицы в нормальную жизнь тысячам бездомных людей.

Бездомный гид Дмитрий Князев проведет экскурсии "Москва глазами бездомного человека". Они состоятся 4 и 5 июля и начнутся у Казанского вокзала. В течение часа в районе площади трех вокзалов Князев покажет места, где ему приходилось спать, находить еду и укрытие от непогоды, когда он жил на улице в Москве.

Кроме того в рамках форума MoscowUrbanFest работники петербургской "Ночлежки" проведут акцию "Нетолерантное кафе". На фудкорте парка Зарядье всех желающих будут угощать бесплатным лимонадом, при этом каждые полчаса сотрудники кафе будут отказывать посетителям в угощении под формальным предлогам: например, отказ войти в зону кафе получат только рыжие люди, или девушки с рюкзаками вместо дамских сумочек, или клиенты в белых кроссовках.

- Эта акция покажет, насколько безжалостно отказывать человеку в помощи только потому, что он выглядит или пахнет не так, как нам того хочется, - подчеркивает координатор проекта Валентина Яровая. - Ежедневно бездомные люди сталкиваются с дискриминацией из-за своего внешнего вида. Часто именно поэтому они не могут вернуться в нормальную жизнь.

Устроители поясняют, что после того, как посетителям кафе объяснят смысл акции, лимонад получат все желающие.