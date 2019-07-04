В Петербурге из-за непогоды закрыли пять садов

В Петербурге из-за проливных дождей и сильного ветра закрыли пять городских садов, сообщает комитет по благоустройству.

В частности, не принимают посетителей сад имени Галины Старовойтовой, Таврический, Никольский и Сан-Галли.

В комитете по благоустройству объясняют закрытие садов тем, что при сильном вере и проливных дождях существует риск падения деревьев. Сейчас садово-парковые предприятия города работают в усиленном режиме.

Стоит отметить, что дождь в Петербурге начался накануне вечером. По данным "Водоканала" Северной столицы, за 20 минут, когда дождь лил буквально стеной, в городе выпало 22 миллиметра осадков.

Вечером, как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, дождь пойдет снова.