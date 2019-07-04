В Петербурге за три дня социальные участковые приняли 888 человек

В Петербурге за первые три дня существования службы социальных участковых в районные бюро центра организации соцобслуживания обратилось 888 человек. Им было оформлено 638 срочных услуг, также принято 250 заявлений на организацию соцпомощи, сообщает аппарат вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной.

Напомним, служба социальных участковых заработала в Петербурге с 1 июля. Ее суть в том, чтобы помогать гражданам получить социальные услуги. Это, на самом деле, не такая уж и простая задача: в Петербурге довольно много разнообразных льгот и нередко граждане, которые могут на них претендовать, просто об этом не знают.

Социальные участковые призваны помогать гражданам решать эти вопросы. Новая структура будет оказывать помощь всем категориям граждан: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, выпускникам детских домов, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Пока в Петербурге бюро, где ведут прием социальные участковые, работают на базе Госпиталя для ветеранов войн, в клинической городской больнице №46 Святой Евгении. Жителей Московского и Кировского районов принимают по адресу: проспект Юрия Гагарина, 37.

В ближайшие дни должны заработать отделения в Василеостровском, Курортном, Колпинском, Пушкинском, Петроградском районах, а также в Кронштадте. Затем офисы социальных участковых появятся во всех районах города.

Всего в Петербурге будет работать 172 социальных участковых. Они сами не будут выполнять функции соцработников, главная задача, которая стоит перед ними - это организация. Все специалисты прошли обучение на специальных курсах.

Важное отличие службы социальных участковых от других институтов оказания соцпомощи - к ним может обратиться не только сам человек, нуждающийся в поддержке, но и его близкие, родственники и даже соседи. Получив сигнал, социальный участковый сам выйдет на гражданина, при необходимости съездит к нему домой и поможет оформить весь необходимый пакет льгот.