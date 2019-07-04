Глава РА ознакомился с бережливыми производствами в Нижнем Новгороде

В рамках Всероссийского форума "Производительность 360" состоялось посещение нижегородских промышленных предприятий, участвующих в проекте "Эффективная губерния". Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на ПАО "Завод Красное Сормово" и АО "Гринатом".

ПАО "Завод Красное Сормово" - одно из старейших предприятий Нижегородской области, где с 2018 года начали внедрение бережливых технологий сразу на нескольких участках производства. В частности, ускорение ряда производственных процессов позволило значительно нарастить объем выпускаемой продукции.

На АО "Гринатом" роботизировали ряд производственных процессов. Например, применены цифровые технологии в кадровых процессах: часть работы по приему сотрудников на работу на предприятия "Росатома" теперь выполняет робот с функцией оптического распознавания.

Также участники форума ознакомились с деятельностью фабрики процессов в сфере госслужбы в правительстве Нижегородской области. Здесь госслужащих будут обучать технологиям повышения эффективности работы, начиная от правильной организации рабочего места до наиболее успешных практик повышения качества предоставления госуслуг.

Программу форума продолжило пленарное заседание, в котором приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр экономического развития Максим Орешкин, гендиректор АНО "ФЦК" Николай Соломон, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, президент "Деловой России" Алексей Репик и представители большинства регионов России.