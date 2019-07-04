Ростовчанин в костюме кролика "регулировал" движение транспорта

Ростовские полицейские задержали за нарушение правил дорожного движения пешеходом горожанина, одетого в розовый костюм кролика, который на детской электромашине пытался регулировать движение на дороге игрушечным жезлом. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

Видео с "розовым кроликом", ездящим по Ростову на детском автомобиле в день сотрудника ГИБДД, было выложено в социальные сети. Его героя остановили сотрудники инспекции дорожного движения, которым "водитель" представился адмиралом Ушаковым.

Потом молодого человека посадили в карету скорой помощи. В итоге он был доставлен в отдел полиции.

В отношении веселого ростовчанина составлен административный материал за нарушение правил дорожного движения пешеходом.