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04.07.2019,  
18:06
Текст:  Николай Грищенко

Разработка арктической версии вертолета Ми-26Т2В началась в Ростове

В Ростове-на-Дону начались работы по разработке арктической версии самого грузоподъемного вертолета в мире Ми-26Т2В. Предполагается, что опытный образец машины будет создан в 2021 году. Вертолет предусматривается строить как в транспортном, так и в десантном вариантах.

Фото: ПАО "Роствертол"
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"Технический облик арктического вертолета Ми-26Т2ВА сформирован, он утвержден ВКС, с Военно-морским флотом мы его еще прорабатываем. Сейчас мы ожидаем от Минобороны тактико-техническое задание. По нашим расчетам, с момента его получения до создания опытного образца пройдет около двух лет", - заявил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Поскольку Ми-26Т2ВА будет использоваться в условиях Крайнего Севера и в прибрежных зонах арктических морей, фюзеляж вертолета будет дополнительно утеплен, появятся системы обогрева основных агрегатов. Пилоты получат специальное оборудование для приготовления и нагрева пищи, а также обогреваемый туалет.

Отметим, что обновленная версия военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения демонстрировалась на форуме "Армия-2019". В отличие от предыдущей версии, модернизированный вертолет получил бортовой комплекс обороны "Витебск", оказывающий противодействие зенитным ракетам. Машина имеет новый бортовой комплекс авионики БРЭО-26, "стеклянную кабину" с пятью многофункциональными ЖК-дисплеями, а также цифровой автопилот и навигационный комплекс с поддержкой NAVSTAR/ГЛОНАСС. Благодаря этому экипаж вертолета уменьшился с пяти до трех человек.

Ми-26Т2В способен перевозить внутри фюзеляжа или на внешней подвеске до 20 тонн груза.

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