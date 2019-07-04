Десятки челябинцев заразились описторхозом от привозного язя

Более 30 жителей Челябинска госпитализированы в больницы с описторхозом после употребления в пищу завезенного из ХМАО язя. Состояние больных - средней степени тяжести, сообщили в четверг в региональном управлении Роспотребнадзора.

- В июне зарегистрирован множественный очаг острого описторхоза, - пояснили в ведомстве. - Госпитализированы 33 человека в возрасте от 26 до 66 лет, еще один лечится амбулаторно. Причем все заболевшие связывают заболевание с употребление рыбы язь, приобретенной в предприятиях торговли Челябинска.

Специалисты Роспотребнадзора проверили девять рыбоперерабатывающих цехов, четыре склада и десять предприятий торговли. По результатам исследований в 10 пробах язя холодного копчения, двух пробах - горячего копчения, и трех пробах вяленого и восьми пробах мороженного язя обнаружены жизнеспособные личинки описторхиса.

В ходе расследования установлено, что предприятия не проводили лабораторные испытания рыбы, нарушали технологию приготовления и обеззараживания рыбы при ее копчении. Кроме того, у производителей не было технической документации и технологической инструкции по приготовлению рыбы.

Из оборота изъято 5573 килограммов мороженого язя и 795 килограммов готовой продукции. В отношении трех производителей составлены административные протоколы. Решается вопрос о приостановлении их деятельности, отметили в ведомстве.