Тюменского бандита задержали в Подмосковье спустя 15 лет

В Московской области задержали подозреваемого, которого разыскивали больше 15 лет. На счету тюменской банды, членом которой он был, несколько десятков преступлений, совершенных с 1995 по 2003 год.

Подозреваемого задержали в июне. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Тюменской области. Он находился в Подмосковье и уже этапирован в тюменский СИЗО.

Группировка была организована в 1994-1995 годах. В нее были вовлечены 13 человек. В процессе расследования уголовного дела были задержаны 11 фигурантов, в том числе - лидер. В отношении всех суд вынес обвинительные приговоры. Еще двое оставались на свободе, одного из них как раз и нашли в столичном регионе.

- Предварительное расследование по уголовному делу возобновлено. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, - говорится в сообщении СК.