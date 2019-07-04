В Зауралье в детсаду во время сончаса с потолка обрушилась штукатурка

В юргамышском детском саду о время сончаса в спальной комнате группы "Рябинка" с потолка упала штукатурка. Пострадал один ребенок.

По данным курганского департамента образования и науки, девочка получила легкий ушиб головы - ссадину. Ей оказана первая медицинская помощь, сейчас она находится дома.

- К счастью, трагедии не случилось, здоровью девочки ничего не угрожает, - сообщил глава департамента Андрей Кочеров. - Однако ситуация требует особого внимания и принятия конкретных решений, чтобы в дальнейшем подобных случаев в наших образовательных организациях не произошло.

Детский сад "Улыбка" был построен в 2016 году. Сейчас он временно закрыт до выяснения причин происшествия. На месте ЧП работают полиция, следователи и прокуратура.