До исторического парада в Минске не дожили многие белорусские партизаны. Они умирали не только от рук гитлеровцев и полицаев, но и от польского вооруженного подполья, не смирившегося в 1939 году с вхождением западнобелорусских земель в состав СССР.

В советские годы ради дружбы с "народной Польшей" старались не афишировать эти сведения. Теперь архивные документы о трагических событиях опубликованы.

В марте 2019 года под редакцией руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова вышел из печати уникальный том документов о событиях марта - августа 1944 года, включающий в себя множество неизвестных ранее подробностей об освобождении белорусских земель1.

Почти 800-страничная фундаментальная публикация вобрала в себя 314 документов, значительный массив которых повествует о конфликтах советских партизан с польскими формированиями, связанными с эмигрантским правительством в Лондоне. Вот лишь несколько фрагментов из обширной справки, подготовленной для ЦК КП(б)Б за месяц до начала операции "Багратион", 24 мая 1944 г., и хранящейся в Национальном архиве Республики Беларусь. Политика польского подполья по отношению к белорусским партизанам была подчеркнуто доброжелательной только на словах:

"На партизанские предложения о совместных боевых операциях они отвечали отговорками, ссылаясь на отсутствие указаний своего центра... Оружие приобреталось ими также и путем нападения на мелкие диверсионные группы наших партизанских бригад и отрядов... Когда, таким образом, в Дуниловичском районе были расстреляны 30 коммунистов и им сочувствующих", поляки "перед партизанами мотивировали этот факт связью расстрелянных с гестапо, а перед немцами - принадлежностью своих жертв к партизанам" (С. 131).

Приближение Красной армии резко обострило ситуацию. Весьма примечательны две скупые сводки о событиях конца февраля 1944го: "24 и 25.2.44 г. [польскими] легионерами были сожжены деревни Турейск и Заборье Желудокского района (сгорело 350 домов). Многих жителей этих деревень легионеры убили и ранили. Заняв правый берег реки Неман, легионеры проводили обстрел партизан, убив в одном только партизанском подразделении 15 человек.

24.2.44 г. партизанская бригада "Вперед" в районе населенных пунктов Доневичи, Габинск, Изобилин и Кочево Ивьевского района вела трехчасовой бой с легионерами, в результате которого, имея со своей стороны 7 раненых, уничтожила 35 и взяла в плен 35 легионеров" (С. 142).

Стремительное продвижение Красной армии летом 1944 года положило конец ожесточенному противостоянию. Польское подполье в Западной Беларуси, мечтавшее о "Польше от моря до моря" и о "польских" Смоленске, Минске и Киеве, вынуждено было сложить оружие перед победителями и признать свое поражение.

1. Советский Союз и польское военно-политическое подполье. Апрель 1943 - декабрь 1945: в 3 т. Т. 1: Апрель 1943 - август 1944. Ч. 2: Апрель - август 1944 / под ред. А.Н. Артизова. М.: Политическая энциклопедия, 2019. 783 с.



