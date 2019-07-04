Монумент подо Ржевом возводится при участии Союзного государства

"Я убит подо Ржевом..." С января 1942 года по март 1943-го Красная армия пыталась взять этот стратегический городок. Немецкий коготь (так выглядел ржевский выступ на картах) был занесен над Москвой...

Красная армия теряла здесь несколько тысяч человек ежедневно. Это нынешнее население райцентра Сычевка неподалеку от Ржева. Братские могилы - почти в каждой ржевской деревне.

Нынешней весной корреспонденты "Родины" побывали на границе Тверской и Смоленской областей, там, где шли бои за выход к Зубцову и Ржеву. Поисковики обнаружили останки почти 100 пропавших без вести солдат. Их находят каждый год в этой скудной на урожаи, кустарником поросшей земле - в братских могилах, поодиночке, по двое-трое. Там, куда на поминки даже мать не придет. Так писал Александр Твардовский в самом щемящем стихотворении о Великой Отечественной "Я убит подо Ржевом".

"Горит Ржев. Ржев мы бомбим. Немец, как ящерица, держится нашей земли", - писал в дневнике штабист-авиатор Федор Смольников в августе 1942 года.

"Мы едем по изуродованному и сожженному миру. Среди труб - словно черные, вопиющие о возмездии мертвые руки, поднявшиеся там, где были деревни", - а это строки корреспондента "Красной звезды" Константина Симонова уже из марта 1943го, когда фашисты отступили.

"Там, где ваши машины воздух рвут на шоссе", - Твардовский словно предсказал, что прямо у ржевской дороги поднимется величественный мемориал Советскому солдату. Первый камень в основание памятника заложили в 2017 году. На церемонии был и сын фронтовика Григорий Рапота - Государственный секретарь Союзного государства. "Мемориал должен быть соразмерен жертве, которая была принесена нашим народом, солдатами, офицерами, генералами", - сказал он тогда.

Памятник строят на народные деньги и взнос Союзного государства, что глубоко символично. Ведь это была наша общая война. Главный научный сотрудник Тверского государственного объединенного музея, автор книги "Ржевская бойня" Светлана Герасимова убеждена: на Ржевско-Вяземском плацдарме немецкие дивизии были ослаблены настолько, что так и не смогли полностью восстановиться к будущим сражениям на территории Белоруссии.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Авторы проекта: скульптор Андрей Коробцов и архитектор Андрей Фомин.

Идея: 25-метровая фигура солдата на 10-метровой насыпи с автоматом в руке и в гимнастерке, которая превращается в скорбных журавлей.

Пожертвовано средств (на начало июня 2019 года): 264 290 845 руб.

Сайт для пожертвований: www.dar.histrf.ru



Открытие: 2020 год, к 75-летию Победы.

