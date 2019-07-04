Монумент подо Ржевом возводится при участии Союзного государства

Красная армия теряла здесь несколько тысяч человек ежедневно. Это нынешнее население райцентра Сычевка неподалеку от Ржева. Братские могилы - почти в каждой ржевской деревне.
Нынешней весной корреспонденты "Родины" побывали на границе Тверской и Смоленской областей, там, где шли бои за выход к Зубцову и Ржеву. Поисковики обнаружили останки почти 100 пропавших без вести солдат. Их находят каждый год в этой скудной на урожаи, кустарником поросшей земле - в братских могилах, поодиночке, по двое-трое. Там, куда на поминки даже мать не придет. Так писал Александр Твардовский в самом щемящем стихотворении о Великой Отечественной "Я убит подо Ржевом".
"Горит Ржев. Ржев мы бомбим. Немец, как ящерица, держится нашей земли", - писал в дневнике штабист-авиатор Федор Смольников в августе 1942 года.
"Мы едем по изуродованному и сожженному миру. Среди труб - словно черные, вопиющие о возмездии мертвые руки, поднявшиеся там, где были деревни", - а это строки корреспондента "Красной звезды" Константина Симонова уже из марта 1943го, когда фашисты отступили.
"Там, где ваши машины воздух рвут на шоссе", - Твардовский словно предсказал, что прямо у ржевской дороги поднимется величественный мемориал Советскому солдату. Первый камень в основание памятника заложили в 2017 году. На церемонии был и сын фронтовика Григорий Рапота - Государственный секретарь Союзного государства. "Мемориал должен быть соразмерен жертве, которая была принесена нашим народом, солдатами, офицерами, генералами", - сказал он тогда.
Памятник строят на народные деньги и взнос Союзного государства, что глубоко символично. Ведь это была наша общая война. Главный научный сотрудник Тверского государственного объединенного музея, автор книги "Ржевская бойня" Светлана Герасимова убеждена: на Ржевско-Вяземском плацдарме немецкие дивизии были ослаблены настолько, что так и не смогли полностью восстановиться к будущим сражениям на территории Белоруссии.
Авторы проекта: скульптор Андрей Коробцов и архитектор Андрей Фомин.
Идея: 25-метровая фигура солдата на 10-метровой насыпи с автоматом в руке и в гимнастерке, которая превращается в скорбных журавлей.
Пожертвовано средств (на начало июня 2019 года): 264 290 845 руб.
Сайт для пожертвований: www.dar.histrf.ru
Открытие: 2020 год, к 75-летию Победы.