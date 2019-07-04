Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки

Сборная Перу стала соперником команды Бразилии в финале Кубка Америки. Перуанцы сенсационно разгромили победителя прошлого турнира команду Чили - 3:0.

В полуфинальном матче между командами Чили и Перу, который состоялся на стадионе "Гремио" в Порту Аллегри, явным фаворитом называли действующий победителей турнира. Чилийцы на турнире выглядели уверенно и, по словам игроков и тренерского штаба, были готовы к новой победе.

Перуанцы же являлись "темной лошадкой", тем более, что команда из-за травмы лишилась Джефферсона Фарфана.

В первом тайме команда Перу дважды поразила ворота соперника. Счет в матче на 21-й минуте открыл Эдисон Флорес, а незадолго до перерыва Йосимар Йотун увеличил разницу в счете.

Чилийцы приложили немало усилий для того, чтобы отыграться, но на 90-й минуте окончательный счет в матче установил ветеран команды Паоло Геррего, для которого этот гол стал 13-м на турнире, и по этому показателю он догнал легендарного аргентинца Габриэля Батистуту.

В конце компенсированного времени матча чилийцы могли чуть сократить отставание в счете, но Эдуардо Варгас не смог реализовать пенальти. Перуанцы победили и впервые с 1975 года пробились в финал Кубка Америки.

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда после матча был категоричен. "По всей видимости, мои игроки в этом матче думали уже о финале, - сказал он. - И перуанцы нас за это наказали".

Таким образом в финале турнира сыграют Бразилия и Перу. На групповом раунде хозяева турнира разгромили перуанцев 5:0. Финальный матч состоится 7 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Игра за третье место между чилийцами и аргентинцами пройдет днем ранее в Сан-Паулу.