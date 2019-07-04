Штурмовик США сбросил бомбы на Флориду из-за птицы

Штурмовик A-10C Thunderbolt II с авиабазы Муди в Джорджии произвел непреднамеренный сброс трех бомб BDU-33 над Флоридой. Инцидент произошел после столкновения самолета с птицей, пишет Task&Purpose со ссылкой на сообщение ВВС США.

Штурмовик принадлежит к 23-й истребительной авиагруппе и выполнял тренировочный полет. Учебные авиабомбы весом 25 фунтов (около 8 килограммов) каждая упали в районе города Суванни-Спрингс и пока не найдены. Боеприпасы не имеют боевого заряда, но содержат небольшое количество пиротехники.

- Если вы наткнетесь на бомбу, вы не должны к ней прикасаться, - отметили в пресс-службе ВВС.

Военные сообщили о начале расследования инцидента, отсутствии каких-либо жертв и повреждений.

- Птица, вероятно, не согласится, - добавило издание.

A-10C Thunderbolt II (на сленге ВВС США Warthog, Бородавочник) - одноместный двухмоторный штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск, борьбы с танками и другой бронетехникой. На вооружении с 1977 года. В 2018 году самолет признан неспособным к выполнению боевых задач из-за возросшей мощи ПВО потенциальных противников: Китая и России. Однако списать A-10 не дает Конгресс США.