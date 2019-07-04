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Рубрика: В мире

Силовики ликвидировали восемь террористов на западе Ирака

Силовики ликвидировали восемь боевиков на западе Ирака.

Шесть силовиков погибли в результате атаки боевиков на севере Египта

Четырех террористов уничтожили в ходе спецоперации в районе аль-Халькум к востоку от города Акашат. Еще четыре члена бандформирований были убиты рядом с озером Сунейсила (недалеко от границы с Сирией) ударом с воздуха международной коалицией.

Напомним, в декабре 2017 года власти Ирака заявили о полном освобождении страны от террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ). Борьба с боевиками продолжалась три с половиной года.

В мире Ближний Восток Ирак ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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